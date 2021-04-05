Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkçılık Ajansı, yeni sezonda kuzeydoğudaki Sanriku sahilleri ile Hokkaido açıklarında, Ekim 2021'e kadar 120 minke balinasının avlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Bu kapsamda Miyagi eyaletinin İşinomaki kenti ile Aomori eyaletinin Haçinohe kentinden toplam 4 balina avcısı gemi denize açıldı. Hokkaido'dan da bir geminin, haziran ayında avcı gemi takımına dahil olacağı kaydedildi Ajans, açık deniz balina avcılığının ise haziran ayında başlayacağını bildirdi. Uluslararası Balinacılık Kurumu (IWC) üyesi olarak Japonya 1988'de ticari balina avcılığını durdurmuştu. Yaklaşık 30 yıl aradan sonra Japonya IWC'den Haziran 2019'da ayrılmış 1 Temmuz 2019 itibarıyla ticari balina avcılığına yeniden başlamıştı.