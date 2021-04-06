Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter’da (Paris çöplüğü) anlamına gelen 'SaccageParis' hashtag’iyle tarihi şehirden binlerce çöplük fotoğrafı paylaşıldı. Parisliler, çöp dağları sebebiyle Sosyalist belediye başkanı Anne Hidalgo’ya tepki gösteriyor. Hidalgo’nun şehri “kendi haline terk ettiğini” ifade eden Parisliler, toplanmayan çöplerden dolayı hayatlarından bezdiklerini belirttiler. Fransa’daki aşırı sağcı lider Marine le Pen de, “Saccage Paris hashtag’iyle paylaşılan binlerce fotoğraf, Paris’i sevenlerin kalbini sızlatıyor” şeklinde tweet attı. 'Paris Propre’ isimli Twitter kullanıcısı da, “Saccage Paris hashtag’ini açarken bu kadar tesir uyandıracağını bilmiyordum. Ama bu durum şaşırtıcı değil. Mevcut felaketin boyutunu göz önüne alırsak kitlesel bir tepki olması normal” ifadesini kullandı. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Paris Belediye Başkanlığı ise belediyeye karşı karalama kampanyası başlatıldığını savundu, koronavirüs sürecinde temizlik görevlilerinin yüzde 10'unun işten çıkarılmasının işleri biraz yavaşlattığını bildirdi.