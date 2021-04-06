Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'dan 36 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 296 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece salgında toplam vefat sayısının 6 bin 479'a, vaka sayısının da 482 bin 798'e yükseldiği, iyileşen sayısının ise 389 bin 109 olduğu kaydedildi.

- Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesindan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 21 kişinin daha hayatını kaybettiği, 94 yeni vaka tespit edildiği, 50 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 976'ya, vaka sayısının da 4 bin 975'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 1822 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise Covid-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.