Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Miçotakis, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile de görüştü. Ziyareti önemli kılan nokta ise, Miçotakis’in tam bir yıl önce 6 Nisan’da o dönemlerde Atina Büyükelçisi olan Menfi’yi, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmaya destek vermesi sebebiyle kovmasıydı. İşte bu diplomatik rezaletin rövanşı dün Libya’nın başkenti Trablus’ta alındı.

YİNE AYNI ÇİRKİN TEKLİF

Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Yunan Başbakan Miçotakis, dün yaptıkları görüşmenin ardından basının önüne çıktı. Miçotakis, burada da, Libya’dan Türkiye ile yaptıkları, ‘Güvenlik ve Askerî İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ile ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ anlaşmalarını iptal etmesini istedi. Ancak Miçotakis, Libya Başbakanı’ndan hiç de beklemediği bir cevap aldı.

ÇIKARLARIMIZ ÖNEMLİ

Libya Başbakanı Dibeybe, Miçotakis’in isteği karşısında Yunan Başbakan’a dönerek, “Dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başbakanı Serrac ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019 da imzalanan ‘Güvenlik ve Askerî İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ile ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ anlaşması aynen devam edecek. Her ülke kendi çıkarlarıyla ilgileniyorsa, Libya da kendi çıkarlarıyla ilgilenmek zorundadır. Yapılan anlaşma neticesinde ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz” dedi. Miçotakis’in bu cevap karşısında moralinin bozulduğu ve suratının asıldığı dikkatlerden kaçmadı.