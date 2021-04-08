Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yaklaşık 133 milyondan fazla kişiye bulaşarak 2.90 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19'un neden olduğu hasarların tedavisine dair bilimsel çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Japon bilim adamları koronavirüs nedeniyle akciğeri ağır hasar gören bir hastaya, eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokularını nakletmeyi başardı.

11 saat süren operasyon dünyada ilk

Kyoto Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 2020 sonunda Covid-19'a yakalanan ve virüs nedeniyle iki akciğerinde de fonksiyon kaybı meydana gelen bir kadın hastaya, 3 aylık Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO) tedavisinden sonra eşinden ve oğlundan alınan akciğer dokularının yaklaşık 11 saat süren bir operasyonla başarılı bir şekilde nakledildiği duyuruldu. Operasyonun, akciğerleri hasar gören bir Covid-19 hastasına canlı donörlerden yapılan ilk akciğer doku nakli olduğu ifade edildi.

3 ay içinde iyileşebilir

Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan hastanın tedaviye olumlu tepki vermesi halinde 3 ay içinde sağlığına kavuşabileceği kaydedilirken, donörlerin sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.