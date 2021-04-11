Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer ölü balina üzerinde araştırma yaparken sonuncusu perşembe günü olmak üzere sahilde üç balina ölüsü daha görüldü. Balinalardan birinin gemi çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Diğer balinaların ölüm sebebi henüz belli değil.

California eyaleti açıklarındaki balina nüfusunda ölümler genelde iklim değişikliği, gemi çarpmaları ve balıkçıların av malzemelerine takılmadan kaynaklanıyor. Balina ölüleri, bölgede balina nüfusu konusunda endişeye yol açtı. Bunların, okyanusta ölü balinaların küçük bir parçası olabileceği ifade ediliyor.