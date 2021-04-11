Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 65 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 340 yeni vaka kaydedildiği, 7 bin 940 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 773'e, vaka sayısının 665 bin 735'e, iyileşenlerin sayısının da 596 bin 293'e yükseldiği ifade edildi.

- Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği, 6 bin 791 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 190 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle salgındaki can kaybının 14 bin 713'e, vaka sayısının 924 bin 946'ya, sağlığına kavuşanların da 814 bin 853'e çıktığı kaydedildi.