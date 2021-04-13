Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgesel yapımcısı Jeremy Corbell geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında bazı görüntüler yayımlamış, bunlar da UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesneler) iddialarına yol açarak büyük ses getirmişti. Görüntülerde biri piramit şeklinde olmak üzere bir dizi esrarengiz obje yer almıştı. Pentagon görüntülerin gerçek olduğunu ve objeler 2019’da California sahillerinde Amerikan deniz kuvvetlerine ait savaş gemilerinin üzerinde uçarken çekildiğini bildirdi. Görüntüler, Pentagon’a bağlı Tanımlanmamış Hava Olayları Görev Gücü’nden sızmış. Bir Pentagon sözcüsü, Mystery Wire isimli kuruluşa, “Fotoğraf ve videoların donanma personeli tarafından çekildiğini doğrulayabilirim. Tanımlanmamış Hava Olayları Görev Gücü, bu görüntüleri, devam etmekte olan bir araştırma için topladı” dedi. Görev Gücü, görüntüleri haziran ayında delil olarak rapor halinde Kongre’re sunacak.