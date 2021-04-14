Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırına son günlerde binlerce muharebeye hazır askerini gönderdiğini, durumu endişeyle takip ettiğini belirterek "Rusya'nın yığınağı derhâl sonlandırmalı" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından kanun dışı ilhakı sırasında hazırlıksız yakalandıklarını ancak bu kez ihtiyatlı olduklarını belirterek "Rusya'ya karşı NATO'dan askerî destek ve müeyyideler dâhil daha fazla destek verilmeli" dedi. Moskova'ya bir çağrı da dünyanın en büyük yedi ekonomisinin oluşturduğu G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi’nden geldi. Yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağından duydukları endişe ifade edildi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Karadeniz'e savaş gemileri gönderen ABD'ye tepki gösterdi. Washington yönetimine uyarıda bulunan Ryabkov “ABD’yi uzak durmaları konusunda uyarıyoruz, Kırım’dan uzak, Karadeniz kıyımızdan uzak dursunlar. Bunu kendi iyilikleri için yapsınlar” dedi.