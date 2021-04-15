Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biden yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilerle yaptığı telekonferansta, New York Times'ın Haziran 2020'de ortaya attığı, "Rusya, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif etti" iddiasına yönelik son değerlendirmelerini paylaştı.

Yetkili, "ABD İstihbarat Topluluğu, 2019'ta Rus istihbarat yetkililerinin mali teşvik ve ücret yoluyla Taliban'ı Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldırmaya teşvik etme girişiminde bulunduğuna dair düşükten orta dereceye kadar emindir." ifadesini kullandı.

- "Personelimizin bu şekilde hedef alınmasını kabul edemeyeceğiz, etmeyeceğiz"

Bu sonucun "düşükten ortaya dereceye" kadar olmasının nedeninin, bölgedeki operasyonel zorluklar olduğunu belirten yetkili, "Bu durum bile, Rusya'nın üzerinde bir yük oluşturmaktadır." yorumunda bulundu.

ABD ve müttefik ülkelerin askerlerinin güvenliği ve iyiliğinin, ABD'nin güvenlik çıkarı meselesi olduğunun altını çizen yetkili, "ABD'li askerler dünyanın birçok yerinde ülkemizi savunup, çıkarlarımızı ve değerlerimizi yükseltmiştir. Personelimizin bu şekilde hedef alınmasını kabul edemeyeceğiz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu istihbaratın, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırımların açıklandığı gün gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.