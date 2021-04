Türkiye Gazetesi

Kraliçe Elizabeth’in kocası Prens Philip’in cenazesi, iki kardeş arasında uzun süredir devam eden küskünlüğün sona ermesine vesile oldu.

Cenaze protokolü Prens William ve Prens Harry’yi bir araya gelmeyecek şekilde ayarlanmıştı ama kardeşler yine de bir fırsatını bulup konuşmayı başardı. İki prens, bir seneden fazla bir zamandır yan yana görülmemişti. St George's şapelinden Windsor Kalesi’ne kadar kısa mesafede yapılsa da en azından küskünlüğün kalktığını göstermesi açısından sohbet ülkede memnuniyetle karşılandı. Barışmada en büyük pay da aradan çekilerek iki kardeşi bir araya getiren, Prens William’ın karısı Cambridge Düşesi Kate oldu.





Prens Harry’nin, karısı Meghan Markle ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ülkeden ayrılmaları ve ABD’ye yerleştirmeli ömürleri birlikte geçen iki kardeşin arasını bozmuştu. Harry ve Meghan’ın geçtiğimiz aylarda ABD’de bir televizyon programına verdikleri mülakat ve orada kraliyet ailesine yönelttikleri suçlamalar da aralarının iyice açılmasına yol açmıştı.





KRALİÇE’DEN ÖLEN KOCASINA EL YAZISI NOT

Kraliçe Elizabeth, dün yapılan merasimde, 73 senelik hayat arkadaşı Prens Philip’in tabutuna kendi el yazısıyla bir not bıraktı. Not, bizzat kraliçe tarafından seçilmiş zambaklar, güller, frezya gibi beyaz çiçeklerden oluşan bir çelengin arasına iliştirilmişti. Notun üzerinde de “Sevgili hatırasına” ibaresi yer alıyordu. Notun, çiçekler arasında tam olarak görülmemesine rağmen 'Lilibet' ismiyle imzalandığı sanılıyor. Bu, Kraliçe Elizabeth’in çocukluk lakabı. Buckingham Sarayı, notun içeriğini açıklamadı.