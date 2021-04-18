Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de ağustos ayında North Yorkshire’da terk edilmiş bir köpek bulundu. Köpek aşırı derecede kirlenmiş, tüyleri de keçeleşerek topak topak olmuştu. Her tarafını kaplayan tüylerinden dolayı hayvan göremiyor, hareket edemiyordu. Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği RSPCA hayvana sahip çıktı, baktı, temizledi, tüylerini kırptı. Yeni bir sahip bulan köpek, eski beyaz tüylerine geri kavuştu. Görenler, değişimden dolayı hayretler içinde kalıyor, kendilerine “Bunlar acaba aynı köpek mi? “diye soruyor.