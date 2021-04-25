Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyyahlar dünyayı dolaşırken kültürel farklılıklar sebebiyle bazı ülkelerde ilginç bazı olaylar, eşyalar, tatlarla karşılaşıyor. Bored Panda isimli internet sitesi seyyahların ilginç bulduğu keşiflerini toparlayıp yayımladı. Mesela her ülkenin bayrağı dikdörtgen şeklindeyken bir tek Nepal bunun dışında. Japonya’da da trafik ışıklarında yeşil yerine mavi renk kullanılıyor. Bu, Japoncada yeşil ve mavi renk için tek bir kelime kullanılmasından kaynaklanıyor. Türkiye de tavuk göğsü tatlısıyla seyyahları şaşırtmış. Diğer ilginçlikler de şöyle:

-Kolombiya’da sıcak çikolata, yanında peynirle ikram ediliyor.

-İsveç'te çürük balık yemeği. Surströmming, fermente edilmiş Baltık ringa balığından yapılan ve ülkede çok sevilen bir lezzettir.

-Rusya’da biri ülke içinde kimlik kartı olarak, diğeri yurt dışına seyahatler için olmak üzere iki pasaport kullanılır.

-Singapur'da çamaşırlar bir dizi bambu sırığa asılarak kurutulur.

-İtalya’da acil durum polis aracı olarak Lamborghini kullanılır.