Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barınak yöneticisi Harriet Blaskett, Galahad’ın şimdiye kadar gördüğü en büyük köpek olduğunu ifade etti. Bu köpek ırkı, dev cüsseleriyle tanınıyor. Guinness Rekorlar Kitabı’nda en ağır köpek rekoru da 142 kiloyla yine bu cinsten Zorba’ya ait. Köpeğin çiçeklere ve çitlere zarar verdiği, oyuncakları kemirdiği, yürürken bir şeyleri devirdiği itirafında bulunan Blaskett, Galahad’ın tek başına bir kanepede uzanmaktan ve bahçede dolaşmaktan çok hoşlandığını söylüyor. Eski zamanlarda arenalarda aslanlarla dövüştürülen bu köpekler, bekçi köpeği olarak kullanılmalarına rağmen çocuklarla çok iyi geçiniyor, fazla havlamıyor ve saldırmaktan ziyade savunmaya odaklılar.