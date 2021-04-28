Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmalar, insanların dünyada yılda üretilen doğal kaynaklardan yüzde 73 daha fazla tükettiğini gösteriyor. Ekosistemin doğal kaynak üretme kabiliyetine biyokapasite deniliyor. İnsanoğlu dünyanın biyokapasitesinden fazla tüketmeye devam ederse doğal kaynakların azalacağı ve günün birinde biteceği kaydediliyor. ABD ve Sri Lanka’daki araştırmacılar, problemin kökeninde zengin ülkelerin olduğunu tespit ettiler. Nature Sustainability dergisinde yayımlanan araştırmaya göre dünya nüfusunun yüzde 14’ü zengin ülkelerde yaşıyor. Ama bunlar dünyanın biyokapasitesinin yüzde 52’sini kullanıyor. Zengin ülkeler, vatandaşlarının yüksek hayat standartlarını sürdürebilmek için fakir ülkelerin kaynaklarını kullanıyor ve onları doğal kaynak fakiri haline getiriyor. 1980’de dünyanın yıllık biyokapasitesinin yüzde 119’unu kullandığını belirten araştırmacılar, 2017’de bu rakamın yüzde 54 artarak yüzde 173’e ulaştığını ifade ettiler.