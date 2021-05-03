Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Avustralya’nın Queensland eyaletinde Juliette (45) isimli kadın, günlük yürüyüşünü yaparken geçen sene eylül ayında ölmek üzere olan bir saksağan kuşu gördü. Kuşu evine getiren kadın, yaban hayatı uzmanlarından tavsiyeler alarak saksağanı sağlığına kavuşturdu ve evinde beslemeye başladı. Saksağan, uçarak doğaya dönmesi konusunda gösterilen çabalara rağmen evden ayrılmıyor. Juliette’nin en büyük endişesi, Peggy isimli köpeğinin evin yeni misafirini nasıl karşılayacağıydı. Korkulan olmadı ve iki hayvan arasında yakın bir dostluk başladı. Bunlar devamlı birlikteler, hatta uyurken bile ayrılmıyorlar. Saksağanın, pençesiyle köpeğin elini tutarak uyuduğu TikTok görüntüsü 2,4 milyon kişi tarafından seyredildi. En şaşırtıcı husus ise yavrusu olmamasına rağmen Peggy’den süt gelmeye başlaması. Ailenin temasa geçtiği veterinerler, köpeğin saksağanı yavrusu zannettiğini, vücudunun bu sebeple süt ürettiğini ifade ettiler.