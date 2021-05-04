Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

ABD’nin Florida eyaletinde dalgıçlar, Sarasota’da Peace nehrinin dibinde dev bir mamut kemiği buldu. 22 kiloluk uyluk kemiğinin, tortuların içinde mükemmel bir şekilde korunmuş olduğu açıklandı. 10.000 sene önceye kadar Florida’da mamutların yaşadığı sanılıyor. Kolombiya mamutlarının 4 metre yükseklik ve 10 ton ağırlıkta olduğu kaydedildi. Dalgıç Derek Demeter, kemiğin tahminen 100.000 yıllık olduğunu ifade etti. Dalgıçlar ayrıca soyu tükenmiş bir köpek balığının bir parçasıyla eski devirlerde yaşamış bir kaplanın dişi buldu.