Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konak ilçesine bağlı Kemal Reis Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye atan polis ekipleri, bir kişinin bir aracın altına doğru eğildini fark etti. Ekipler, hemen şahsın yanına gitti, eğildiği noktayı kontrol etti. Polisler, otomobilin alt kısmında özel bir mıknatıs düzeneğiyle gizlenmil bir kalemlik bulundu. Kalemliği açan güvenlik güçleri, 61 gram metamfetamin ile araç anahtar ele geçirdi. Bunun da anahtar görünümümlü hassas terazi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Kaan K, adliyeye sevk edildi.