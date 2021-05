Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Calahorra şehrinde yaşlı bir kadın, ikinci kattaki evinde balkon demirleri üzerine yığılıp kalmıştı. 80 yaşındaki komşusunun her an düşebileceğinden endişe eden Camilo Medina (24), önce aşağıdaki dükkandan aldığı merdivenle birinci kata çıktı, oradan da hayatını tehlikeye atarak ikinci kata tırmandı. Bayıldığı sanılan yaşlı kadını parmaklıklardan indiren Medina, “Zor durumda olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden müdahale ettim. Daha önce Parkinson hastası olduğunu söylenmişti. Evde yalnız yaşıyor” dedi. Kurtarma görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Medina bölgede kahraman muamelesi görmeye başladı. Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını check up için hastaneye götürdü.