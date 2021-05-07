Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında şu ana kadar 78 bin 855 vaka tespit edilen ve 363 ölüm kaydedilen Tayland'da aşı tedarikine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, bu yılın son çeyreğine kadar 10 ila 20 milyon doz arası Pfizer-BioNTech aşısının ülkeye teslim edileceğini duyurdu. Pfizer yetkilileriyle yaptığı görüşmeye dair fotoğraf paylaşan Charnvirakul, temasların olumlu sonuçlandığını belirtti. Tayland Gıda ve İlaç Dairesi'nin süreci mümkün olduğunca kolaylaştıracağını kaydeden Charnvirakul, tedariki öngörülen Pfizer-BioNTech aşılarının Tayland'a yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde gelmesinin beklendiğini ifade etti.

ŞUBAT'TA BAŞLAMIŞTI

Tayland hükümeti geçtiğimiz Şubat ayında 200 bin dozluk Sinovac ve 117 bin dozluk AstraZeneca aşısının ülkeye teslim edildiğini açıklamış, 18-59 yaş arasındaki kişileri kapsayan aşılama programı 28 Şubat'ta Sinovac aşıları ile başlamıştı. İlk olarak ön saflardaki sağlık çalışanları ve gönüllülerin aşıdan faydalanacağı belirtilirken, 60 yaş ve üzeri nüfus için ise AstraZeneca aşılarının kullanılacağı kamuoyuna yansımıştı. Johnson & Johnson üretimi tek dozluk Covid-19 aşısına da Tayland Gıda ve İlaç Dairesi tarafından vize verilirken, Moderna, Covaxin ve Sputnik V aşılarının onay sürecinin devam ettiği bildirilmişti.