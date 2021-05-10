Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İsrail’in Kudüs’te bugüne kadar yaptığı hak ihlallerini altı başlıkta raporlaştırdı. 'İbadet Özgürlüğüne Karşı Yapılan İhlaller' başlığı altında İsrail’in 1969 yılında Mescid-i Aksa Camii’nin bir kısmının yakıldığı, bugüne kadar birçok kundaklama girişiminin olduğu ve son olarak 7 Mayıs’ta yapılan saldırıda 170’in üzerinde Filistinlinin yaralandığı anlatıldı. Raporda, birçok camiye, eve, okula zarar veren kazı çalışmalarının Kudüs’teki Harem-i Şerif etrafında sürdürüldüğü ve Müslümanların Camiye girişlerine yasaklamalar getirildiği belirtiliyor.

2 BİN 103 FİLİSTİNLİ ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

‘Yaşam hakkı ihlalleri’ kısmında 1987 yılından beri en az 10 bin 925 Filistinlinin öldürüldüğü belirtilen raporda, “2000-2019 yılları arasında 2 bin 103 Filistinli çocuk İsrail tarafından öldürüldü. Ayrıca, 0-8 yaş arası 507, 9-12 yaş arası 358, 13-15 yaş arası 608 ve 16-17 yaş arası 620 çocuğun öldürüldüğü tespit edilmiştir” denildi.

Yine, ‘İşkence ve Kötü Muamele’ kısmında ise İsrail’de 1987-1999 yılları arasında işkencenin yasaklandığı ancak, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail’in hâlâ 200 farklı işkence çeşidini uyguladığı ifade edildi. ‘Mülkiyet Hakkı İhlalleri’ başlığı altında da 9 bin 564 Filistinlinin evinden edildiği aktarılan raporda, “Araplar arasında konut satışına izin verilmiyor. Filistinliler miras hakkından mahrum ediliyor. BM verilerine göre, son 10 yılda Filistinlilere ait 6 bin 183 bina yıkıldı” tespitleri yer aldı.

8 MİLYON FİLİSTİNLİ MÜLTECİ

‘Keyfî Tutuklamalar’ başlığı altında ise tutuklu olan binlerce Filistinliden 460’ının idari tutuklu, 210’unun çocuk ve 38’inin kadın olduğu belirtildi. ‘Filistin’de Toprak Gaspı’ başlığı altında da Yahudilerin Filistin topraklarının sadece yüzde 6’sına sahip olduğu, ancak bugün Filistin topraklarının yüzde 85’inden fazlasının işgal altında olduğu anlatıldı. Raporda ^"1947 BM Planı’na göre, Kudüs’te uluslararası bir yönetim kurulması gerekirken, günümüzde Kudüs’ün tamamı İsrail’in işgali altında. Günümüzde Filistin topraklarında toplam 8,5 milyon Yahudi yaşarken, Filistinlilerin sayısı 5 milyon civarında. Dünya genelinde yaklaşık 8 milyon Filistinli mülteci yaşıyor. 194 sayılı BM kararına göre, mültecilerin geri dönme hakkı bulunuyor. Fakat İsrail bu hakkın kullanılmasını engelliyor.