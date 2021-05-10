İsrail polisi, Filistin halkını hedef almaya devam ediyor. Sabah namazı vaktinde yapılan müdahalenin ardından binlerce Filistinli'nin, Mescid-i Aksa’ya doğru gittiği görüntüler sosyal medyada yayınladı.
İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
FİLİSTİNLİLER MESCİD-İ AKSA YOLUNDA
Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı korumak için harekete geçti.
İsrail'in saldırısına karşı mücadelesini sürdüren Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gidiş görüntüleri, sosyal medya üzerinden "MescidiAksaOnurumuzdur" etiketiyle paylaşıldı.