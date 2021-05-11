Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Videoda oksijen maskesiyle görülen Vohra, “Bu şimdi son derece pahalı. Bu olmadan hastalar büyük acılar çeker. Görevliyi çağırıyorsunuz, en az bir saat sonra geliyor. Görevli gelinceye kadar bir şekilde işinizi halletmeniz gerekiyor” ifadesini kullanıyor. Aktörün ölümü, koronavirüsten ölen 150’den fazla kişinin cesedinin, yakınları tarafından gömülmeyeceği ya da yakılmayacağı gerekçesiyle Ganj nehrine atıldığı sırada geldi. Ülkede salgında dün 366.161 yeni vaka ve 3.754 ölüm gerçekleşti. Vohra, Facebook’ta cumartesi günü yayımladığı son mesajında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yi etiketleyerek, “Daha iyi tedavi görseydim, yaşardım” ifadesini kullanmıştı. Çoğu kullanıcı, Hindistanlı aktörün koronavirüsten değil sistemin başarısızlığından öldüğü yorumunda bulundu.