Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen - İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i kınayan mesajının altına korsan Kürdistan paçavralı gönderme yapan oğul Netanyahu bugün yaptığı paylaşımda ise tüm Yahudilere çağrı yaptı ve Türkiye ürünlerini boykot edin. Türkiye'ye tatile gitmeyin" dedi.

Siyonist içerikte paylaşımlar yapan Yair Netanyahu paylaşımında, “Son günlerde İsrail ve Yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce mesaj alıyorum! Hala tatil için oraya gitmekte olan İsrailliler, sizin neyiniz var? Oraya gitmek İran'da özgürlüğü aramak gibi!” ifadelerini kullandı.



Yair Netanyahu'ya tepki gösterenler arasında Yahudilerin de olduğu görüldü.