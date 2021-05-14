Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... İsrail ordusunun uyguladığı insanlık dışı saldırı gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine yoğun şekilde sürdü.

İsrail güçleri, top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefleri bombaladı.

GAZZE'DE AİLELER OKULLARA SIĞINDI

Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli aileler, alçak saldırılardan korunmak için bölgede bulunan okullara sığındı.

Gazze bombardıman altında: İşgalci İsrail saldırılarını sürdürüyor Gazze'den son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. İşgalci İsrail, hain saldırılarına dur durak bilmeden devam ediyor. Havadan ve karadan bombardıman sürdürülüyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeksizin gerçekleştirilen hain saldırıya karşı, dünya sessizliğini koruyor.