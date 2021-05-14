Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların dozunu artıran İsrail dün gece hava, kara ve denizden operasyon başlattığını duyururken hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısı 119'a, yaralı sayısı ise 830'a yükseldi.

Dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'de yaşanan drama çekmek için diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye Uluslararası Sivilleri Koruma Gücü'nün gönderilmesi teklifini sunmuştu.

ABD TOPLANTILARA İTİRAZ ETTİ

BM Genel Sekreteri Guterres ise İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilimin Ramazan Bayramı hatırına son bulması için çağrıda bulunurken BMGK ABD'nin itirazı nedeniyle son durumu görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi bölgede artan gerilimi görüşmek üzere bu hafta iki kez acil toplanma kararı almıştı. Ancak ABD toplantıların bölgedeki gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağını öne sürerek itiraz etti ve planlanan toplantılar gerçekleşemedi.