Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün başladığı ülke olan Çin'de salgın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Artık neredeyse vaka sayısının görülmediği ülkede yeniden kontrolün kaybedilmemesi adına bir dizi önlem alınıyor. Nepal'de salgının artışa geçmesi üzerine ülkeye virüsün tekrardan bulaşması endişesi yaşayan Çin, Everest Dağı'na tırmanışları iptal etti.

ÇİN GENEL SPOR İDARESİ DOĞRULADI

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'dan alınan bilgiye göre, dünyanın en yüksek zirvesi olduğu bilinen Everest Dağı'na tırmanma eylemini iptal etme kararı, Çin Genel Spor idaresi tarafından da doğrulandı.

Çin hükümeti tarafından alınan bu kararın, Covid-19 endişesi nedeniyle alındığı açıklandı.

Aynı karar geçen sene de Çin ve Nepal tarafından alınmış, Everest Dağı tırmanışları geçtiğimiz yıl da iptal edilmişti.