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Netanyahu'dan Biden'a 'destek' teşekkürü
15.05.2021 - 20:10 | Son Güncelleme: 15.05.2021 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ABD Başkanı Joe Biden'a "sarsılmaz desteği" için teşekkür ederek, İsrail'in sivillere zarar vermekten kaçındığını ve savaş uçaklarının bombalamadan önce binaların tahliye edilmesi için süre tanıdığını söyledi.
Etiketler : biden,netanyahu,abd,
789894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/789894.aspx
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