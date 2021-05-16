Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatar, Gazze'ye yönelik saldırılara dünya seyirci kalırken, ana vatan Türkiye'nin tek başına karşı çıkması, tepki göstermesi ve bunların sonlandırılması için gösterdiği gayretin, insanlık, hukuk ve adalet adına en büyük hizmet olduğunu ve tarihin bunu kaydedeceğini vurguladı.

Gazze'de yaşanan vahşet, terör ve soykırıma dünyanın seyirci kalmasının, kendilerine bir defa daha Kıbrıs'ta ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiilî garantörlüğü ile Türk askerinin varlığının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

Kıbrıs’ta geçmişte yaşananları ve Gazze'de yaşanmakta olanları dikkate aldığımızda Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmemiz mümkün değildir. Rum-Yunan ikilisi ile BM ve AB'nin 'Türkiye'nin garantörlüğü kaldırılsın, Türk askeri Kıbrıs'tan uzaklaştırılsın, Kıbrıs'ta güvenliği AB sağlasın.’ taleplerinin nedeni de şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Ama dünya şunu bilmelidir ki Türkiye’nin garantörlüğü kaldırılmayacak, Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktır.