Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman askerlerinin 1904-1908 yılları arasında isyan eden Namibyalı Herero ve Nama kabilelerinden 100 bine yakın kişiyi öldürmesi Almanya tarafından soykırım olarak kabul edildi. Almanya Radyosunun (Deutschlandfunk) haberine göre Namibya ile Almanya arasında 2015 yılından beri sürdürülen görüşmelerde taraflar anlaşmaya vardı. Görüşmeleri Alman tarafı adına yürüten Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Ruprecht Polenz ile Namibya Özel Temsilcisi Zed Nigavirue’nin üzerinde uzlaşmaya vardıkları metni, Berlin’de imzaladı. Katliam; tarihçiler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ‘20. yüzyılın ilk soykırımı’ olarak nitelendiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Almanya tarafı bu konuda resmî bir açıklama yapmadığı hâlde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Namibya’ya giderek Parlamento’da bir konuşma yapacağı ve Namibya halkından özür dileyeceği ileri sürüldü. CSU’lu Federal Kalkınma Bakanı Gerd Müller, 2019’da yaptığı Namibya ziyaretinde Herero ve Nama kabilelerine girişilen katliamı ‘soykırım’ olarak nitelemiş ve bu açıklaması Almanya’da bazı çevreler tarafından sert bir üslupla eleştirilmişti.