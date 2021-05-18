Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ANKARA

İsrail'in havadan, karadan ve denizden Filistin’e yönelik saldırıları sürerken, son günlerde bölgede yükselen tansiyon, aşırılık yanlısı radikal Yahudileri de harekete geçirdi.

Radikal Yahudiler, Telegram ve WhatsApp gibi sosyal iletişim ağı üzerinden, olaylarda hayatını kaybeden İsraillilerin yakınlarını bularak ‘intikam’ almaları için kışkırtıyor.

EMEKLİ CASUSLAR FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, aşırılık yanlısı çeteler, yakınlarını kaybeden Yahudilerden, dinî kıyafetleri olan ‘kipa’ ve ‘talit’ giyinerek, bölgede yaşayan Araplara muşta, kılıç, bıçak, sopa ve tabanca gibi öldürücü silahlarla saldırmalarını istiyor. Radikaller Yahudi çetelerin kirli planları İsrailli eski istihbarat görevlilerin ağına takıldı. Daha önce ‘dijital casusluk’ yapan, şu anda ise İsrail'in dezenformasyon izleme kuruluşu FakeReporter’da çalışan emekli casuslar, radikal çetelerin faaliyetlerini fark etti.

POLİS GÖZ YUMUYOR

Gerekli bilgileri toplayan emekli istihbaratçılar raporlarını İsrail polisini göndererek uyarıda bulundu ancak İsrailli polisler hiçbir şey yapmadı... Söz konusu kuruluşun sözcüsü ve İsrailli bir aktivist olan Ori Kol, yaptığı açıklamada, “Bilgileri polise gönderdik. Onlarla konuştuk ve hiçbir şey yapmadılar” dedi. Öte yandan, silahlı bazı grupların geçtiğimiz Cuma akşamı sokaklarda gezindiği ve bu grupların olduğu yerlerde polisin ‘görünmediği’ de aktarıldı.

FAALİYETLERİNİ İZLİYORLAR

İsrailli aşırıların faaliyetlerini izleyen emekli istihbaratçıların, dijital casusluk deneyimlerini aktif görevdeyken Filistinlilerin mesajlaşma gruplarına sızarak kazandıkları belirtiliyor. İsrail ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapan emekli casuslar, kişisel güvenlik nedenleriyle kimliklerini açıklamıyor. Ancak birçoğunun FakeReporter gibi dezenformasyon izleme kuruluşlarında görev aldığı biliniyor. İsrail’de yükselen radikal aşırı sağ grupların ve radikal Yahudi çetelerin faaliyetlerini izleyen FakeReporter’ın bünyesinde emekli askerler, eski istihbaratçılar, aktivistler ve akademisyenler bulunuyor.