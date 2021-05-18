Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de İsrail’in Londra büyükelçiliği önünde yapılan protesto gösterisi için görevlendirilen Müslüman kadın polis, haksızlık karşısında kendisini tutamadı ve göstericilere katıldı.

İsmi açıklanmayan polis, İsrail katliamlarının durdurulması ve işgale acilen son verilmesini isteyen göstericilerin arasında yumruğunu kaldırarak “Filistin’e özgürlük” diye haykırdı.

“Gece gündüz Allah’a dua ediyorum” diyen polis memuresi ayrıca protestocularla tokalaştı ve kucaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler kısa sürede yayıldı. İngiltere’deki Yahudiler olaya büyük tepki gösterdi ve memure hakkında soruşturma başlatıldı.

MailOnline, tarafsızlık kuralını ihlal etmekle suçlanan polisin görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığını sordu ama Metropolitan Polis Teşkilatı konu hakkında açıklama yapmadı.

İngiliz polisi 'Filistin’e özgürlük' diye haykırdı, soruşturma başlatıldı