Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını aşı ile dizginlenmeye çalışılıyor. Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William da, koronavirüs salgınına karşı ilk doz aşısını oldu.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşının önemi hayati değer taşıyor. Türkiye'de ve dünyada hızlandırılan süreçle koronavirüsün dizginlenmesi hedefleniyor. İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de korona salgılnına akrşı korunmak amacıyla aşılarını yaptırıyor. Kraliçe II. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında korona virüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Prens William, aşısı Londra Bilim Müzesinde Salı günü yapıldı.