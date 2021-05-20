Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

46 yaşındaki Jürgen Conings isimli firarinin anti tank roketi, ağır makinalı silahlar ve mühimmatlar çalarak kaçtığı bildirildi.

Radikal sağ görüşleri olduğu belirlenen askeri bulmak için Belçika'nın birçok yerinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Jürgen Conings'in Belçika'nın salgınla mücadelesini koordine eden virolog Marc Van Ranst ve ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar gönderdiği tespit edildi. Van Ranst ve aile güvenli bir yere götürüldü.

ORMANLIK ALANDA SAKLANDIĞI ŞÜPHESİ

Van Ranst ve ailesine saldırı düzenlemesinden endişe edilen Conings'in Limburg kenti yakınlarındaki ormanlık bir alanda saklandığı şüphesiyle bölge özel harekat ekipleri gönderildi.

Polis, firari askerin aracını terk edilmiş halde bulunduğunu ve araçta 4 anti tank roketinin ele geçirildiğini bildirdi.

Conings'in yanında hala ağır silahlar ile mühimmat bulunduğu tahmin ediliyor.

Bölge halkı doğal park olan ormanlık bölgeye gitmemeleri için uyarıldı.

CAMİLER ÖNLEM AMAÇLI KAPATILDI

Firari askerin bir terör saldırısı düzenleyebileceği, bu ihtimal nedeniyle kaçtığı bölgenin civarındaki camilerin de önlem amaçlı kapatıldığı belirtildi.

Belçika polisi, bazı camileri de ibadet sırasında kapılarının kilitli olması için uyardı.

OLASI TERÖR TEHDİDİ OLARAK GÖSTERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Firardan sonra Conings'in, Tehdit Analizi Koordinasyon Kurumu tarafından "olası terör tehdidi" olarak gösterildiği ortaya çıktı.

Conings gibi yaklaşık 30 ordu mensubunun aşırı sağ gruplara sempatileri nedeniyle gözlem altında oldukları bildirildi.

Bu tür kişilerin silahlara erişiminin bulunmaması gerektiği, Conings'in silahlara nasıl ulaştığı konusunda soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Belçika Savunma Bakanlığı, bu tür askerlerin tespit edilip ortaya çıkarıldığını belirtti.