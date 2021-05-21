Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çek haber sitesi Echo24, Polonya'nın Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 almasının 'mantıklı' bir hamle olduğunu söyleyerek, "Türkiye bir silah süper gücü olarak rolünü teyit ediyor. Türk silahlarını satın alan devletlerin sayısının artması beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 SİHA fotoğrafını paylaşarak "İyi haberler yakında geliyor. Beklemede kalın" notunu düşmüştü.

Bu gelişmenin ardından Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın, önümüzdeki hafta başında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Polonya medyası, Polonya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için gerekli imzaların bu ziyarette atılabileceğini yazdı.