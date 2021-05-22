Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika'da geçtiğimiz hafta 34 yaşındaki Reyno Gonzalez Amador’un kaybolmasının ardından Meksika polisi, 72 yaşındaki şüpheli Andres N. hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Andres N.'nin 18 Mayıs tarihinde tutuklanmasının ardından, şüphelinin evinde arama yapılmasına karar verilmişti.

KURBANLARIN KIYAFET VE KİMLERİ EVİNDEN ÇIKTI

Andres N.'nin evinde yapılan aramada ise birçok kadına ait eşya ve kemik kalıntılarına ulaşıldı. Ele geçirilen kalıntı ve eşyaların arasında kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydı da bulunduğu bildirildi.

İTİRAFI KAN DONDURDU

Mahkemede itirafta bulunan Andres N.'nin açıklamaları dinleyenlerin kanını dondurdu. Yaptığı konuşmada, Andres N., 20 yıl boyunca çok sayıda kadını öldürdüğünü ve cesetlerini yediğini itiraf etti.