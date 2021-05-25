Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail hain saldırılarına devam ediyor. Ateşkes kararı dahi saldırıların sonunu getirmedi. Alınan bilgiye göre bu defa İsrail'in saldırı girişimi kendi tarafından engellendi.

YANLIŞLIKLA KENDİ İHA'LARINI DÜŞÜRDÜLER

İsrail'in "Demir Kubbe" adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren saldırılar sırasında İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) de olayı doğruladığı belirtildi. Skylark olarak bilinen küçük keşif uçağının Demir Kubbe savunma sistemi tarafından vurulduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.