Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün boyunca kanlı bir biçimde süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı 10 Kasım 2020'de sona ermiş, Azerbaycan, 1990'ların başından bu yana Ermenistan kontrolünde bulunan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarının tamamını ve Dağlık Karabağ'ın da bir kısmını geri almıştı. Savaş sonrasında da iki ülke arasındaki gerginlik sürmeye devam ediyor. Bir ermenin askerinin sınırda olduğu ve sorumluların Azerbaycan olduğu iddiası gündemi karıştırdı. Konuya ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"ERMENİ ASKER KAZA SONUCU ÖLMÜŞTÜR"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığının Ermenistan-Azerbaycan sınırında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan'ın Geğarkunik bölgesinin Yukarı Şorca yerleşim bölgesindeki mevzilerine, Kelbecer bölgesinden ateş açtığına yönelik bir kez daha asılsız iddialarda bulunduğu belirtildi. Bakanlık, 25 Mayıs günü öğle saatlerinde Ermeni Silahlı Kuvvetleri personelinin bulunduğu 7 kamyonun sınıra yaklaşmaya çalıştığını ve Azerbaycan birimleri tarafından alınan uyarı önlemleri neticesinde karşı tarafın engellendiğini kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Edindiğimiz bilgiye göre, Ermeni askeri bir kaza sonucu ölmüştür. Bu olayın Azerbaycan tarafıyla hiçbir ilgisi yoktur. Azerbaycan tarafının bu konuda Rus tarafı ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.