Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen cumartesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Goma kentinde bulunan 3 bin 470 yüksekliğindeki Nyiragongo Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından bölge yakınındaki kasabalar tahliye edilmişti. Dün yanardağın bulunduğu bölgede 119 depremin meydana geldiği duyuruldu.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Goma kentinde bulunan 3 bin 470 yüksekliğindeki Nyiragongo Yanardağı geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde patlamış, şu ana kadar 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Goma Volkan Gözlemevi (OVG) tarafından yapılan açıklamada, dün Gomo’da 119 deprem meydana geldiği aktarıldı. OVG Bilimsel Araştırma Başkanı Kasereka Mahinda, depremlerin ölçeğinin giderek azaldığını belirterek, depremlerin yine de hasara neden olabileceği uyarısında bulundu. Volkanın aktif olduğunu ve belki de bir patlamaya hazırlandığını gösteren magmanın volkan içindeki hareketinden kaynaklanan magmatik depremlere değinen Mahinda, bu depremlerin magmatik depremler olmadığını belirtti.

Öte yandan Nyiragongo Yanardağı’nda en son 2002 yılında meydana gelen patlama sonucu 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi evsiz kalmıştı.