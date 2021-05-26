Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 450 milyon nüfuslu AB içindeki aşılamalarda son duruma ilişkin açıklama yaptı. Avrupa'da son dönemde aşılama sürecinin hız kazandığına dikkat çeken von der Leyen, “Şimdiye kadar 300 milyon doz aşı tedarik edildi. 245 milyon doz aşı uygulandı. AB yetişkin nüfusunun yüzde 46'sına aşı yapıldı” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, ikinci çeyrekte 413 milyon doz, üçüncü çeyrekte 529 milyon doz, dördüncü çeyrekte 452 milyon doz aşı tedarik edileceğine işaret etti. Avrupa Birliği, yetişkin nüfusun yüzde 70’ini temmuz ayına kadar aşılamayı hedefliyor. Öte yandan bir Avrupa ülkesi olan Malta’da nüfusun yüzde 70’inin ilk dozu, yüzde 42’sinin de ikinci doz aşıları tamamlandı. Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, ülkede sürü bağışıklığını sağladıklarını bildirdi.