Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 senedir Hollywood filmlerindeki ikonik arabaları toplayan Perkins’in koleksiyonundaki en kıymetli parça 1996 yapımı Batman filmindeki orijinal Batmobile. Koleksiyonda Batman filmlerinin diğer serilerinde kullanılmış beş araç daha var. Hayalet Avcıları filmindeki Ecto-1 Cadillac, Salak ile Avanak filminde kullanılan köpek şeklindeki araç hatta animasyon filmi Arabalar’daki araç da koleksiyonun en çok ilgi gören parçaları. Perkins, “Aslında filmlere pek ilgim yok. Benim ilgim, sıra dışı araçlara” diyor.