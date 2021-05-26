30 senedir Hollywood filmlerindeki ikonik arabaları toplayan Perkins’in koleksiyonundaki en kıymetli parça 1996 yapımı Batman filmindeki orijinal Batmobile. Koleksiyonda Batman filmlerinin diğer serilerinde kullanılmış beş araç daha var. Hayalet Avcıları filmindeki Ecto-1 Cadillac, Salak ile Avanak filminde kullanılan köpek şeklindeki araç hatta animasyon filmi Arabalar’daki araç da koleksiyonun en çok ilgi gören parçaları. Perkins, “Aslında filmlere pek ilgim yok. Benim ilgim, sıra dışı araçlara” diyor.
Böyle koleksiyon görülmedi: Önce Hollywood'da, sonra kendisinde
26.05.2021 - 14:27 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Berkshire şehrinde yaşayan Mark Perkins’in (58) ilginç bir koleksiyonu var. Emlakçılık yapan Perkins, dünya çapında ses getiren filmlerdeki arabaların ya orijinalini ya da birebir kopyasını satın alıyor.
Etiketler : ingiltere,koleksiyon,hollywood,
791195 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/791195.aspx
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