Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 740 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 546 milyon 710 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 287 milyon 790 bin ile ABD, 200 milyon 660 bin ile Hindistan, 63 milyon 740 bin ile Brezilya, 61 milyon 420 bin ile İngiltere, 45 milyon 400 bin ile Almanya, 33 milyon 90 bin ile Fransa, 31 milyon 850 bin ile İtalya, 28 milyon 332 bin ile Türkiye, 27 milyon 30 bin ile Rusya, 26 milyon 950 bin ile Meksika, 24 milyon 880 bin ile İspanya, 24 milyon 830 bin ile Endonezya ve 21 milyon 640 bin ile Kanada izledi.

AŞI SAYISI, 1 MİLYAR 740 MİLYONU AŞTI

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 1 milyar 740 milyonu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 124,31 ile San Marino ve Birleşik Arap Emirlikleri, 122,10 ile İsrail, 109,29 ile Malta, 95,28 ile Bahreyn, 91,79 ile Şili, 90,48 ile İngiltere, 86,05 ile ABD, 85,93 ile Maldivler, 85,26 ile Macaristan, 83,27 ile Moğolistan, 82,11 ile Katar, 74,88 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 332 bin 45 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 33,57 oldu. 16 milyon 216 bin 287 kişiye ilk doz, 12 milyon 115 bin 758 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 168 milyon 572 bini aşarken, 3 milyon 501 binden fazla kişi hayatını kaybetti.