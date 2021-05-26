Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 24 saatte 144 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 23’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 330’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 593 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Aşılama uygulaması

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 34 milyon 200 bin 676 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 24 milyon 98 bin 326’sına tek doz, 10 milyon 102 bin 350’sine ise iki doz aşı yapıldı