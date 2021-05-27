Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kelbecer'in Yukarı Ayrım yerleşim yeri istikametinde, Ermenistan ordusuna ait keşif ve sabotaj grubunun Azerbaycan topraklarına geçmeye çalıştığının belirlendiği bildirildi.

MAYIN DÖŞEMEK İSTEDİLER

Açıklamada, keşif ve sabotaj grubunun, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Azerbaycan ordusunun mevzilerine giden yolda mayın döşeme faaliyetleri yürüttüğünün tespit edildiği, operasyon sonucu 6 Ermeni askerinin kuşatılarak esir alındığı ifade edildi.

Sınır yakınlarında Ermenistan ordusuna ait tanklar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri aracın görüldüğü ve Azerbaycan birliklerinin aldığı tedbirler neticesinde hareketlerinin engellendiği kaydedildi.

Bölgedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu aktarıldı.