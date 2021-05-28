Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bir yandan kendisine bağlı unsurlar arasındaki çatışmalar, diğer yandan Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) savaş suçlarıyla yargılanma tehlikesi altında olan Halife Hafter, Libya’da sıkıştı. Libya’nın doğu bölgesinde varlığını sürdürmeye çalışan Hafter, şimdi de sözde Genelkurmay Başkanı Abdul Rezzak en-Naduri’ye karşı kendini korumaya almak ve saf dışı edilme tehlikesinden kurtulma gayesinde olduğu yorumları yapılıyor.

Hafter’in sonunun geldiği belirten güvenlik kaynakları, Hafter’in uluslararası desteği kaybettiğini işaret ederken, Libyalı birçok aşiret liderlerinin Hafter’den rahatsız olduğunu ifade ediyor. Hafter güçlerinin arasındaki iç çekişmenin de ayyuka çıktığını aktaran kaynaklar, Hafter’in Libya’da “tek adam” olma hayallerinin çöktüğünü ve sonunun geldiğini belirtiyor.

Hafter, sivilleri askerî mahkemelerde yargılıyor Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı grubun lideri Halife Hafter, işlediği savaş suçlarının geniş yankılar bulmasının ardından bu kez de askerî mahkemelerde sivilleri mahkûm etmesiyle uluslararası toplumun gündeminde.

BASKI ARTMAYA BAŞLADI

Güvenlik kaynaklarınca Hafer’in oldukça buhranlı bir dönemden geçtiğini aktarılırken, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ile yargılanma ihtimalinin giderek artması ve hakkında savaş suçu işlemekten ABD’de açılan en az iki dava bulunmasının Hafter’i en çok zorlayan hususlar olduğu belirtiliyor. Ayrıca Hafter’in yüzbaşı rütbesiyle komutanlık yapan iki oğlu Saddam Hafter ve Halid Hafter’in de savaş suçuna karıştığına dikkat çekiliyor.