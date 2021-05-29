Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın sismik olarak çok hareketli olduğu bilinen ülkelerinden biri olan İran'dan deprem haberi geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Fars Eyaletine bağlı Baba Monir şehrinde yerel saatle 01.05’te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

İRAN'DA PEK ÇOK FAY HATTI VAR

Aktif fay hatları üzerinde bulunan İran, bu yüzyılda 20 civarında büyük deprem yaşadı. Depremlerden geriye 140 binden fazla ölü ve harap olmuş şehirler kaldı. Ayrıca gerçekleşen depremlerin ülkede tabii kaynakların da israfına yol açtığı ifade ediliyor.

İran'da üst üste iki deprem İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinde, 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İran'da deprem oldu Türkiye ile sınır komşusu olan İran'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan ilk açıklamada ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında bir bilgi verilmedi.

İran'da deprem meydana geldi Kandilli Rasathane'sine göre İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tebriz yakınlarında meydana gelen depremin derinliği 7,6 km olarak ölçüldü