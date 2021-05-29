Güvenlik kameralarına yansıyan dehşet görüntülerinde saldırgan, kendi halinde sokakta yürüyen 75 yaşındaki Wing Wa Chin’e yumruk atıp kaçıyor.
Talihsiz yaşlı kadının ise saldırı sonrasında burnu ve göz çukuru kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
SALDIRGANI BULUNA 3,500 DOLARLIK ÖDÜL
Saldırganın bulunmasu için görüntüleri yayınlayan New York polisi, kaçan saldırganın bulunmasınıda yardımcı olacak kişilere 3,500 dolar ödül verecek.
Polis, New York’ta Asya kökenli vatandaşlara yönelik artan ırkçı saldırıların bir sene içinde 86’ya kadar yükseldiğini bildirdi.
NYC Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirde nefret suçlarıyla mücadele çalışmalarını iki kat artıracaklarını söyledi.
New York’ta arabasını yıkayan adama silahlı saldırı ABD’nin New York kentinde arabasını yıkayan adama silahlı saldırı yapıldı.