Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’un ortaya çıktığı ilk günden beri, virüsün ilk nereden yayıldığı, salgının bilerek ortaya çıkarıldığı ya da virüsün insan eliyle yapıldığına kadar birçok komplo teorisi ortaya atıldı. Londra’da St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sørensen, koronavirüsün kökenine dair 22 sayfalık raporlarıyla dünyada gündemi sarsmaya hazırlanıyor. Daha önce hiçbir yerde yayımlanmasına izin verilmeyen rapor, Quarterly Review of Biophysics Discovery isimli dergide yayımlanacak.

LABORATUVAR YAPIMI

Bilim adamları, DailyMail.com tarafından elde edilen raporlarında Covid-19 virüsünün, kendisinden türediği bir atasının olmadığını, onda hiçbir virüste bulunmayan izler bulduklarını, bunun ancak laboratuvarda üzerinde oynanarak üretilebileceğini ifade etti. Dalgleish, Daily Mail’e verdiği beyanatta, “Virüsün tersine mühendislikle yeniden üretildiğini düşünüyoruz. Virüsü değiştirerek yıllar önce ortaya çıkmış gibi gösterdiler” ifadesini kullandı. Araştırmaya göre Vuhan’daki laboratuvarda veriler kasıtlı olarak gizlendi, karıştırıldı ve yok edildi. Şimdiye kadar hep koronavirüsün yarasa veya pangolin gibi hayvanlardan insanlara geçtiği iddia ediliyordu. Bu iddialar son zamanlarda büyük ölçüde sorgulanmaya başladı.