Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uyduları Şırnak semalarından geçti. Görsel şölene sahne olan geçiş bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Beytüşşebap'a bağlı Başaran köyü Harguri bölgesinde kampta olan bir grup dağcı tarafından kaydedilen görüntülerde ardı ardına onlarca ışık göründü. Starlink uyduları geçen haftada görüntülenmişti.

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görülmeye devam etti ​Dün olduğu gibi bugünde Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde görülmeye devam etti.