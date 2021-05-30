Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere istihbarat kurumları, hızla yayılan ve dünyada toplam 3,5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınının Çin’de Vuhan şehrindeki viroloji laboratuvarından çıkmış olma ihtimalini araştırıyor.

UZAK İHTİMAL OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Batı istihbaratı şimdiye kadar bunu “uzak ihtimal” olarak görüyordu.

Kaynaklara göre İngiliz istihbaratçılar artık laboratuvardan sızma teorisinin “mümkün” olduğunu düşünüyor.

"VUHAN'DAKİ SESSİZLİK RAHATSIZ EDİCİ"

İngiliz Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat da, “Vuhan'dan gelen sessizlik rahatsız edici. İleride kendimizi koruyabilmemiz için örtüyü kaldırmalı ve içeride neler olduğunu görmeliyiz. Dünyadaki ortaklarımız ve Dünya Sağlık Örgütü’yle (DSÖ) birlikte soruşturma başlatmalıyız." açıklamasını yaptı.

ABD ve İngiltere, DSÖ’den virüsün kökenine dair daha derin araştırma yapmasını talep ediyor.

Çin’e, virüsün insanlara ilk olarak bulaştığı yere yeni bir ziyaret gerçekleştirilmesi de bu talepler arasında.

Covid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD istihbaratından açıklama geldi Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 yarasadan mı sıçradı yoksa laboratuvar ortamında mı üretildi? Bu konuyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Virüsün kaynağını araştıran ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) bu ithamlara ilişkin açıklama yaptı.

Araştırma: Covid-19 Çin’de "üretildi" Londra’da St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sørensen koronavirüsün kökenine dair dünya gündemini sarsacak bir araştırmaya imza attılar.